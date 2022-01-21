Легкоатлет Лопин заявил, что удивлен попаданию в состав олимпийской команды по бобслею

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России 2020 года в беге на 100 метров Дмитрий Лопин, включенный в состав олимпийской сборной по бобслею на Игры в Пекине, удивлен таким изменениям в спортивной карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

"Попадание в состав олимпийской команды по бобслею является для меня неожиданным, - сказал Лопин. - Но еще больше я был удивлен после того, как показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии. Если говорить про задачи на Олимпиаду, то пока я ничего не загадываю из-за сложной ковидной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное - сохранить здоровье до соревнований".

В начале февраля 2021 года Лопин стал победителем московского легкоатлетического турнира "Русская зима" в беге на 60 метров.

"Тогда я и предполагать не мог, что спустя год буду не только выступать в другом виде спорта, но и окажусь в составе олимпийской команды. У меня в прошлом феврале были совершенно другие планы. Но жизнь сложилась так", - отметил 30-летний спортсмен.

Лопин перешел в бобслей весной прошлого года, в конце марта - начале апреля он в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро - в двойках, после чего был включен в список кандидатов в основной состав сборной России по бобслею на олимпийский сезон. В качестве разгоняющего победитель "Русской зимы" принимал участие в трех посленовогодних этапах Кубка мира. На этапе в германском Винтерберге в заездах четверок экипаж с разгоняющим Лопиным занял шестое место (пилот - Максим Андрианов).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Российские бобслеисты вылетят в Китай 31 января.