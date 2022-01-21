Москва совместно с Пермью претендует на проведение Евробаскета 2025 года

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва и Пермь участвуют в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение чемпионата Европы 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола (FIBA).

13 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил ТАСС, что Пермь отправила заявку на проведение турнира. Также Евробаскет 2025 года готовы принять Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы провести только групповой этап.

"Москва и Пермь участвуют в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение европейского первенства", - говорится в сообщении пресс-службы FIBA.

Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.