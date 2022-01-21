Глава UFC Уайт рассказал, когда Макгрегор может вернуться в октагон

ТАСС, 21 января. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сможет возобновить соревновательную деятельность летом. Такое мнение телеканалу ESPN высказал президент UFC Дэйна Уайт.

В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

"Думаю, он вернется летом, - сказал Уайт. - Его возвращение зависит от того, как будет заживать нога, и от миллионов других вещей, которые могут произойти до лета. Поэтому спекулировать об этом глупо. Не хочу это делать".

Уайт отметил, что варианты возвращения Макгрегора будут обсуждаться только после того, как боец приступит к полноценным тренировкам.

Макгрегору 33 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).