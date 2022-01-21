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Футбол в Англии

Чемпион мира по футболу Льорис подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 21 января. Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис подписал новое соглашение с лондонским футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2023/24. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Льориса в €7 млн.

"Наш капитан, он остается. Мы рады сообщить, что Уго Льорис подписал с клубом новый контракт, который рассчитан на 2,5 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с августа 2012 года, сыграв в составе лондонской команды 395 матчей в разных турнирах, в которых пропустил 443 гола. За сборную Франции он сыграл 136 матчей, в ее составе он стал чемпионом мира в 2018 году.

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