На Олимпиаде заменять в составах заболевших ковидом хоккеистов можно будет в любой момент

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборным по хоккею разрешили производить замену заразившихся коронавирусом игроков на Олимпиаде в Пекине в любой момент. Об этом ТАСС сообщил источник.

Женский хоккейный олимпийский турнир пройдет 3-17 февраля, мужской - 9-20 февраля.

"По итогам совещания Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета решено, что игроки, заболевшие ковидом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент", - сообщил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что вопрос об отмене Олимпиады или хоккейного турнира не стоит. "Ряд команд сообщили, что в настоящее время у них есть случаи заражения коронавирусом. Те игроки и персонал команды, которые переболели коронавирусом в течение 30 дней до вылета в Пекин, должны предоставить четыре отрицательных теста до Олимпиады".

Если на групповом этапе команда не может выставить минимальное количество игроков, ей будет засчитано техническое поражение. Минимальное количество игроков - 15 полевых хоккеистов и два вратаря. В отдельных матчах по решению организаторов допускается заявить 13 полевых игроков и двух голкиперов.

Ни один матч в плей-офф в случае выявления коронавируса в командах не будет отменен. "В плей-офф организаторы не хотят отменять матчи, и если какая-то команда не сможет играть, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии", - сообщил источник.