ОКР удалось сократить срок рассмотрения документов Латыпова оргкомитетом Игр

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в ходе переговоров по ситуации с российским биатлонистом Эдуардом Латыповым убедил оргкомитет Игр в Пекине сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай переболевших ковидом атлетов. Об этом ТАСС сообщил источник.

Тест на коронавирус Латыпова дал положительный результат 6 января, спортсмен был помещен на карантин.

"К решению возникших проблем, которые могли помешать Латыпову принять участие в Играх в Пекине, практически сразу подключился ОКР, - сказал собеседник агентства. - Прежде всего с учетом всей текущей ситуации удалось убедить оргкомитет Игр в Пекине изменить процедуру рассмотрения документов спортсменов и официальных лиц, переболевших ковидом, выздоровевших и сдавших два подряд отрицательных теста. Раньше она занимала до восьми дней, сейчас сроки рассмотрения сокращены до пяти, что позволяет Латыпову успеть прилететь в Пекин в приемлемые сроки без дополнительного ущерба заключительным дням тренировочного процесса".

"Сейчас Латыпов находится в Италии. Вчера и позавчера сдал отрицательные тесты. Вчера же вечером Олимпийский комитет России направил заполненные формы с результатами тестирования в оргкомитет. Теперь в течение нескольких дней ожидается одобрение с китайской стороны на въезд Латыпова в Китай", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов начнутся 8 февраля.