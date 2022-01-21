Майгуров: биатлонист Латыпов может вылететь в Пекин вместе со всей командой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Переболевший коронавирусом российский биатлонист Эдуард Латыпов может вылететь в Пекин для участия в Олимпиаде вместе со всей командой. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Латыпов 6 января заразился коронавирусом. До 19 января спортсмен находился на карантине в Германии, после чего отправился на этап Кубка мира в итальянский Антхольц. Оргкомитет Игр требовал, чтобы спортсмен вылетел в Пекин не раньше 28 января, в то время как сборная России по биатлону в полном составе отправится в китайскую столицу на два дня раньше. В пятницу источник ТАСС сообщил, что Олимпийскому комитету России удалось сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай переболевших коронавирусом атлетов с восьми до пяти дней.

"Мы рассчитываем, что Эдуард примет участие в одной-двух гонках этапа Кубка мира в Антхольце, завтра он должен бежать масс-старт. Что касается его прибытия в Москву, то мы будем отталкиваться от даты его вылета в Пекин. Находимся по этому поводу в ежедневном контакте с Олимпийским комитетом России. Варианты такие - либо Латыпов останется в Европе, чтобы также, за сутки до отправления в Китай, вылететь в Россию и провести в Москве минимальное количество времени. Либо отправится в Китай вместе со всей командой", - сказал Майгуров.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов начнутся 8 февраля индивидуальной гонкой на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.