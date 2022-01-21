Олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина посмертно наградили орденом Александра Невского

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал орден Александр Невского вдове двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина, которым он посмертно награжден в соответствии с указом президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Церемония прошла в пятницу в Туле в Колонном зале Дома дворянского собрания.

"Орденом Александра Невского [посмертно] награжден двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Вячеслав Петрович Веденин, - говорится в сообщении. - Он навсегда вписал свое имя в историю мирового лыжного спорта. Вячеслав Петрович оставил огромное наследие, воспитав несколько поколений знаменитых спортсменов-лыжников".

Веденин родился 1 октября 1941 года в Дубенском районе Тульской области. Он дважды побеждал на Олимпиадах, выиграл серебряную и бронзовую медаль Игр, дважды становился чемпионом мира. Веденин умер 22 октября 2021 года на 81-м году жизни.