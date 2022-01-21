Каноист Штокалов заявил, что не может получить бронзу Олимпиады-2016 на протяжении 3,5 лет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский каноист Илья Штокалов до сих пор не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) бронзовую награду Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, обладателем которой он официально стал более трех лет назад. Об этом Штокалов сообщил ТАСС.

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Бразилии третий результат на дистанции 1 000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе 2018 года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.

"История с вручением мне медали затягивается, сейчас все упирается в пандемию коронавируса, которая делает невозможным в настоящее время мою поездку в Лозанну, где находится Международный олимпийский комитет, - заметил 35-летний Штокалов. - Мне предлагали прийти за ней в наш олимпийский комитет, куда МОК мог бы отправить медаль почтой. Но я изначально заявил о своем желании, чтобы мне вручили награду в Швейцарии".

Штокалов не сумел отобраться на Олимпиаду в Токио, которая проходила летом 2021 года. "Я не собираюсь завершать карьеру, буду выступать в этом олимпийском цикле, чтобы завоевать право выступить в 2024 году на Играх в Париже", - заключил собеседник ТАСС.