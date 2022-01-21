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Футбол в России

"Спартак" объявил о переходе футболиста Пруцева

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" подписал с московским клубом контракт до 2026 года
Данил Пруцев (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Данил Пруцев (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полузащитник молодежной сборной России по футболу Данил Пруцев перешел из самарских "Крыльев Советов" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Пруцев провел за "Крылья Советов" 17 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе молодежной сборной России полузащитник принял участие в восьми играх. Футболист является воспитанником футбольного клуба "Чертаново", в чемпионате России он играл также за "Сочи".

Пруцев стал пятым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно. Ранее московский клуб приобрел вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитника Даниила Хлусевича и ямайского нападающего Шамара Николсона.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

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