Майгуров: при определении олимпийской команды по биатлону критерии отбора не нарушались

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не нарушил критерии отбора в олимпийскую команду, сформировав состав после шестого этапа Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Состав российской команды по биатлону на Олимпиаду был объявлен 17 января, после шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В критериях отбора на Игры в Пекине, которые были утверждены правлением СБР перед началом сезона, говорится о том, что олимпийский состав определится по итогам выступления на первом-седьмом этапах Кубка мира. Седьмой проходит на этой неделе в Антхольце.

"Здесь нет ошибки. Антхольц - последний этап, после которого в состав можно внести какие-то форс-мажорные изменения. В критериях отбора учтена эта возможность", - сказал Майгуров.

"Распределение олимпийских квот окончательно определялось в Рупольдинге, поэтому состав объявляли после этого этапа. Это общая практика - возможно, есть какие-то исключения, но большинство стран обнародовали олимпийские составы до начала этапа в Антхольце: Швеция - 16 января, Белоруссия - в один день с нами, 17-го, Чехия - 18 января, Франция, Германия и Италия - 19 января. Норвегия, у которой, наверное, наибольшее количество претендентов на одно место в составе, вообще объявила состав команды 10 января. Никто не хочет нервировать спортсменов до последнего дня перед вылетом в Китай. Антхольц - это время точечной подготовки к Олимпиаде, а не "нервяка" спортсмена, попадет он в состав или нет?"

Также глава СБР отметил, что учитывались и вопросы логистики олимпийской команды. "Они не решаются за один день", - заметил Майгуров.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В состав олимпийской команды России по биатлону попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. В команду не вошел чемпион мира 2017 года Антон Бабиков, который в четверг победил в Антхольце в индивидуальной гонке.