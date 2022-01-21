"Уфа" объявила об аренде колумбийского футболиста Ортиса

ТАСС, 21 января. Колумбийский нападающий сербского "Пролетера" Дилан Ортис перешел на правах аренды в футбольный клуб "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Арендное соглашение включает право последующего выкупа трансфера.

Ортису 21 год, он выступал в чемпионате Сербии с зимы 2020 года, где также представлял "Чукарички" и "Мачву". За это время нападающий принял участие в 57 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей и отдав одну голевую передачу. Также Ортис выступал за колумбийский клуб "Реал Картахена".