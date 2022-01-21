Газизов обратился с иском к "Спартаку" о восстановлении на работе на пост гендиректора

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов подписал новый иск в отношении футбольного клуба, в котором попросил суд восстановить его на работе на той же должности. Об этом ТАСС сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

"Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в "Спартаке" на должности генерального директора, - сказала Завьялова. - Он хочет восстановиться на работе в "Спартаке", исходя из иска. Иск поступил к нам, как я понимаю, поступил в Октябрьский суд города Уфы, даты и какой-то информации на их сайте пока нет".

Газизов отказался комментировать подачу нового иска.

Ранее Газизов обратился в суд с требованием взыскать со "Спартака" задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака", но бывший генеральный директор обратился в суд кассационной инстанции.

Позже Газизов сообщил "Матч ТВ", что им был подан иск с требованием о выплате определенной части средств, бывший гендиректор "Спартака" предоставил расписку от председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, согласно которой Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что этот документ не являлся договором.

Газизов занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.