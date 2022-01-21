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Футбол в России

Футболист Игнатов продлил контракт со "Спартаком"

Соглашение рассчитано до 2025 года
Михаил Игнатов (справа) Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Михаил Игнатов (справа)
© Григорий Дукор/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полузащитник молодежной сборной России по футболу Михаил Игнатов продлил контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Игнатову 21 год, он является воспитанником "Спартака". Полузащитник провел в составе московской команды 38 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах.

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