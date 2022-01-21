Юрист "Спартака" прокомментировала обращение Газизова с новым иском к клубу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов пытается в новом иске к футбольному клубу получить хоть какую-то денежную компенсацию и выставляет требования, которые позволят ему это сделать. Такое мнение ТАСС высказала юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

В пятницу Завьялова сообщила ТАСС, что Газизов подписал иск о том, чтобы его восстановили в "Спартаке" на должность генерального директора. В настоящий момент эту должность занимает Евгений Мележиков.

"С парциальной точки зрения, я понимаю, что Шамиль Газизов пытается получить хоть какую-то денежную компенсацию и выставляет требования, которые позволят ему это сделать, - сказала Завьялова. - Потому что у клуба на счетах всегда есть денежные средства. Соответственно, получив решение о восстановлении на работе с момента увольнения, чего он хочет, естественно, ему начислят заработную плату за год, который он вынужденно пропустил. Будет некое решение, он пытается любыми путями взыскать денежные средства со счета "Спартака".

"Если вдруг он их получит, то, конечно, он их снимет, а обратно получить "Спартаку" их будет крайне проблематично. Вот и вся идея господина Газизова. Наверное, некое сообщение с посылом, что он не отстанет, пока не получит, чего хочет", - добавила Завьялова.

Газизов отказался комментировать подачу нового иска. Он занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.