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Зимние олимпийские виды спорта

Российский скелетонист Рукосуев стал чемпионом мира среди юниоров

После двух попыток его результат составил 1 минуту 44,71 секунды
Евгений Рукосуев EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Евгений Рукосуев
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 21 января. Россиянин Евгений Рукосуев занял первое место на юниорском чемпионате мира по скелетону до 20 лет. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Результат россиянина составил 1 минуту 44,71 секунды после двух попыток. Второе место занял немец Лукас Нидеггер (отставание 0,64 секунды), третье - итальянец Амедео Багнис (+0,96). Россиянин Дмитрий Гревцев занял четвертое место (+1,34), пятым стал Богдан Попов (+1,45).

Рукосуеву 22 года, он является действующим чемпионом Европы среди юниоров, победителем Интерконтинентального кубка.

Соревнования в Инсбруке завершатся 23 января молодежным чемпионатом мира по бобслею до 23 лет.

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