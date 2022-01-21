Российский скелетонист Рукосуев стал чемпионом мира среди юниоров

ТАСС, 21 января. Россиянин Евгений Рукосуев занял первое место на юниорском чемпионате мира по скелетону до 20 лет. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Результат россиянина составил 1 минуту 44,71 секунды после двух попыток. Второе место занял немец Лукас Нидеггер (отставание 0,64 секунды), третье - итальянец Амедео Багнис (+0,96). Россиянин Дмитрий Гревцев занял четвертое место (+1,34), пятым стал Богдан Попов (+1,45).

Рукосуеву 22 года, он является действующим чемпионом Европы среди юниоров, победителем Интерконтинентального кубка.

Соревнования в Инсбруке завершатся 23 января молодежным чемпионатом мира по бобслею до 23 лет.