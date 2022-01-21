Матыцин заявил, что уверен в конкурентоспособности сборной России на Олимпиаде

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России может войти в число сильнейших на Играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин после заседания итоговой коллегии Минспорта Татарстана.

"Я абсолютно уверен, что у нас очень конкурентоспособная олимпийская дружина. Хотя строить какие-то прогнозы очень сложно, потому что международной календарь был фактически разрушен, значительно скорректирован", - сказал Матыцин.

Также министр отметил потенциал китайской сборной на домашней Олимпиаде. "Мы надеемся, что результаты сезона 2021 года говорят о возможности нашей сборной, и мы наверняка будем в числе сильнейших", - добавил Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.