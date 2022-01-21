{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин заявил, что уверен в конкурентоспособности сборной России на Олимпиаде

Министр спорта также отметил потенциал китайской команды
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России может войти в число сильнейших на Играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин после заседания итоговой коллегии Минспорта Татарстана.

На эту тему
Матыцин: более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от ковида
Матыцин: более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от ковида

"Я абсолютно уверен, что у нас очень конкурентоспособная олимпийская дружина. Хотя строить какие-то прогнозы очень сложно, потому что международной календарь был фактически разрушен, значительно скорректирован", - сказал Матыцин.

Также министр отметил потенциал китайской сборной на домашней Олимпиаде. "Мы надеемся, что результаты сезона 2021 года говорят о возможности нашей сборной, и мы наверняка будем в числе сильнейших", - добавил Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Фигурное катание
Фигуристка Акатьева стала чемпионкой России среди юниорок в женском одиночном катании
Второе место заняла Софья Самоделкина, третье - Софья Муравьева
Читать полностью