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Матыцин: проведение матчей КХЛ могут возобновить после Олимпиады

В настоящий момент лига взяла паузу из-за заражений коронавирусом в клубах

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть возобновлен после Олимпийских игр в Пекине, но перед этим необходимо обеспечить безопасность для здоровья всех участников. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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"Сейчас говорить о конкретных сроках достаточно сложно, наверное, будет [можно говорить] после Олимпийских игр", - сказал Матыцин.

Министр отметил, что в приоритете сейчас обеспечение здоровья всех участников матчей КХЛ. "Если будет ситуация требовать, будут разработаны новые регламенты, согласованные с Роспотребнадзором, по возобновлению чемпионата", - уточнил он.

Сезон КХЛ-2021/22 был временно приостановлен из-за множества случаев заражений коронавирусной инфекцией в клубах. Лига перенесла ряд матчей, но пока не сообщила о том, когда возобновится чемпионат.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Пандемия COVID-19Матыцин, Олег ВасильевичКХЛ
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