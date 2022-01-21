Матыцин считает, что рисков для переноса Олимпиады в Пекине нет

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что нет больших рисков для переноса Олимпийских игр в Пекине, и соревнования состоятся в срок. Об этом он сообщил журналистам в пятницу в Казани после заседания итоговой коллегии Минспорта Татарстана.

"Надеюсь, что больших подвижек не будет, и Игры состоятся в намеченные сроки. Колоссальная ответственность на наших коллегах из КНР, мы готовы оказывать и оказываем необходимую помощь и содействие. Уверен, никаких суперрисков для того, чтобы переносить сроки проведения, на сегодня нет", - сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр 2022 года продолжает следить за распространением омикрон-штамма коронавируса и оценивать его потенциальное влияние на предстоящие соревнования. Оргкомитет также сообщал, что разработал достаточно принципов и мер борьбы с пандемией в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.