Матыцин: Казань может подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр в 2030 году

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казань может претендовать на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 года. Город соответствует самым высоким международным стандартам по организации крупных проектов, заявил журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

"Республика и Казань как город, соответствующий самым высоким международным стандартам по организации самых крупных международных проектов, имеет амбиции подавать заявки на юношеские Олимпийские игры и на чемпионаты мира по различным видам спорта", - сказал Матыцин.

Министр выразил надежду, что в декабре придет к завершению период санкций, в течение которого Россия не могла участвовать в заявочных кампаниях. "Сразу будут сформулированы предложения от республики, министерства спорта и правительства. Как только это решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную кампанию",- сказал Матыцин.

По его словам, у страны достаточно времени, чтобы уложиться в сроки заявочной кампании, которые определяет Международный олимпийский комитет. "Самое реальное - это 2030 год", - уточнил Матыцин, говоря о дате соревнований.