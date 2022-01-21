Матыцин: Минспорт проведет разъяснительную работу с футбольными фанатами по Fan ID

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Министерство спорта России будет проводить информационно-разъяснительную работу с футбольными болельщиками о важности Fan ID, сообщил журналистам в пятницу глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков", - сказал Матыцин.

Ранее в СМИ появилась информация о намерениях футбольных болельщиков бойкотировать матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за введения Fan ID.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.