Белорусский футболист Лисакович продолжит карьеру в "Рубине"

ТАСС, 21 января. Белорусский нападающий Виталий Лисакович перешел из московского футбольного клуба "Локомотив" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Футболист подписал контракт с "Рубином" до конца сезона-2024/25.

Лисаковичу 23 года, он начинал карьеру в Белоруссии в клубе "Шахтер", вместе с которым стал чемпионом страны в 2020 году. За "Локомотив" игрок выступал с 2020 года, провел за команду 53 игры, забил пять голов, отдал семь результативных передач и стал вместе с клубом обладателем Кубка России (2021). В составе сборной Белоруссии Лисакович провел 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, после 18 туров команда набрала 22 очка. Следующий матч клуб проведет 28 февраля в гостях против петербургского "Зенита".