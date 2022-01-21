Украинские биатлонисты не получали рекомендаций не делать фото с россиянами на Олимпиаде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федерация биатлона Украины не получала рекомендаций, согласно которым спортсмены страны на Олимпийских играх в Пекине должны избегать совместных фотографий с россиянами и не давать интервью на русском языке. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В пятницу "Матч ТВ" со ссылкой на свои источники сообщил, что Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Пекине, не давать интервью на русском языке и стараться избегать совместных фотографий с российскими спортсменами.

"Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили", - сообщили в федерации.

Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.