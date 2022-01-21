Фигуристы Грин и Парсонс выиграли Турнир четырех континентов в танцах на льду

ТАСС, 21 января. Американские фигуристы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс победили на Турнире четырех континентов в танцах на льду. Соревнования проходят в Таллине.

По сумме двух прокатов Грин и Парсонс получили 200,59 балла. Второе место заняли японцы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (181,91 балла). Тройку лидеров замкнули американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (175,67).

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. В нем принимают участие фигуристы из Америки, Африки, Азии и Австралии. Последний турнир прошел в 2020 году в Сеуле. В 2021 году его должен был принять австралийский Сидней, но соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.