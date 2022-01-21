Футболист Деспотович заявил, что больше не будет играть за "Рубин"

ТАСС, 21 января. Сербский футболист Джордже Деспотович больше не будет выступать за казанский "Рубин". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что "Рубин" не готов расторгать с сербом контракт из-за неустойки в размере €1,5 млн, а тренерский штаб казанской команды перевел футболиста в дубль.

"Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за "Рубин". Хочу всех поблагодарить за то красивое время, что я провел в Казани. Хочу от души всем сказать спасибо", - написал Деспотович.

Деспотовичу 29 лет, он выступал за "Рубин" с 2020 года. До этого нападающий играл за сербские "Црвену-Звезду", "Спартак", бельгийский "Локерен", в составе которого стал обладателем Кубка Бельгии, казахстанские "Жетысу", "Кайрат", где он выиграл Кубок Казахстана, "Астану", с которой дважды побеждал в чемпионате Казахстана и по разу выигрывал кубок и суперкубок страны, "Тобол" и российский "Оренбург". В нынешнем сезоне Деспотович провел десять матчей за "Рубин" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.