Гол Бучневича помог "Сент-Луису" разгромить "Сиэтл" в матче НХЛ

ТАСС, 22 января. "Сент-Луис" со счетом 5:0 на выезде обыграл "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бучневич забросил 15-ю шайбу в сезоне, также в активе российского форварда 21 голевая передача. Он пропустил две предыдущие игры из-за нахождения в ковид-протоколе. Результативным пасом в эпизоде с голом Бучневича отметился россиянин Владимир Тарасенко. На его счету 36 очков (14 голов + 22 результативные передачи) в нынешнем сезоне.

Ворота "Сент-Луиса" защищал Вилле Хуссо, отразивший 27 бросков. Финский голкипер во второй раз по ходу нынешнего сезона сыграл "на ноль".

"Сент-Луис" после 40 матчей набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Сиэтл с 28 очками после 40 игр располагается на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Сент-Луис" 24 января на выезде сыграет с "Ванкувером", а "Сиэтл" в этот же день примет "Флориду".

В других матчах игрового дня "Флорида" со счетом 2:1 по буллитам обыграла "Ванкувер", а "Анахайм" оказался сильнее "Тампы" (5:1). Российский защитник проигравших Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков.