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Олимпиада-2022 в Пекине

Первый рейс "Аэрофлота" в Пекин с частью олимпийской делегации России состоится 22 января

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует выполнить более 20 специальных рейсов в Пекин и обратно для перевозки олимпийской делегации России, первый рейс состоится 22 января. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" будет осуществлять перевозку делегации в рамках договора с Олимпийским комитетом России (ОКР).

"Первый рейс состоится 22 января, - говорится в заявлении пресс-службы. - Для минимизации возможных контактов спортсменов и членов делегации ОКР с другими пассажирами регистрация олимпийцев и другие предполетные процедуры будут проходить в выделенной зоне аэропорта Шереметьево. Также предусмотрена специальная схема рассадки на борту. "Аэрофлот" гордится возможностью доставить команду ОКР на Олимпийские игры и желает нашим спортсменам новых достижений, рекордов и побед".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Российская делегация включает 509 человек, в нее входят спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды вошли 217 спортсменов, окончательный состав станет известен 24 января.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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