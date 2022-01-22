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Футбол в России

Мостовой считает, что "Динамо" будет главным соперником "Зенита" в РПЛ в ближайшие годы

Команды занимают первые два места в текущем сезоне чемпионата страны

ТАСС, 22 января. Московский футбольный клуб "Динамо" в ближайшие годы станет главным соперником петербургского "Зенита" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

"Там [в "Динамо"] руководство очень хорошее, из "Ливерпуля" люди пришли (спортивный директор Желько Бувач - прим. ТАСС), - сказал Мостоовой. - Сильный тренер, при нем заиграли [Арсен] Захарян и [Константин] Тюкавин. Разница в менталитете: сколько ребят молодых появляется в Европе, им доверяют, их готовят к тому, чтобы они не боялись играть, а не как у нас. Ошибешься - можешь потом больше не выходить вообще".

"Мне реально очень симпатична команда и то, как она развивается. Думаю, это будет наш самый главный соперник в ближайшие годы", - добавил футболист.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, в активе петербургского клуба 38 очков в 18 матчах. "Динамо" занимает второе место с 36 очками.

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