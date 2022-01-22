Карпин оценил вероятность возвращения Дзюбы в сборную России

ТАСС, 22 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рекомендовал нападающему "Зенита" Артему Дзюбе больше тренироваться и играть. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее Дзюба заявил, что готов пойти навстречу сборной.

"Что это значит? Я не знаю, он футболист "Зенита", пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты - тренироваться и играть, а тренеры - тренировать и выбирать игроков", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о вероятности возвращения Дзюбы в сборную России.

Последний матч в составе сборной России Дзюба провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). Тогда национальной командой руководил Станислав Черчесов. Сборная России заняла последнее место в группе В. Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за время выступления в сборной, у обоих по 30 забитых мячей.

Карпин возглавил сборную в июле 2021 года. На сентябрьские матчи команды был вызван Дзюба, но футболист отказался приезжать в расположение сборной. После тренерский штаб Карпина ни разу не вызывал игрока в сборную.

Ближайший матч сборная России проведет 24 марта в Москве против команды Польши. Это будет первый матч раунда плей-офф отборочного турнира за право сыграть на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 17 декабря.