Карпин: российскую тренерскую школу в футболе не нужно поддерживать искусственно

ТАСС, 22 января. Искусственная поддержка не нужна российской школе футбольных тренеров. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) работают пять иностранных главных тренеров - немцы Сандро Шварц в "Динамо", Даниэль Фарке в "Краснодаре" и Маркус Гисдоль в "Локомотиве", а также итальянец Паоло Ваноли в "Спартаке" и черногорец Миодраг Божович в "Арсенале".

"Тренерскую школу искусственно не надо поддерживать. Когда что-то искусственное создается, это всегда плохо", - отметил Карпин.

Сборная России под руководством Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства российским футболистам предстоит сыграть в стыковых матчах. Сборная России встретится с командой Польши 24 марта. Победитель игры 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.