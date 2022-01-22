Терюшков: "Химки" в ближайшее время решат вопрос запрета на регистрацию новых футболистов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" в ближайшие две недели решит вопрос с запретом на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" и комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

20 января Российский футбольный союз (РФС) наложил на подмосковный клуб запрет на регистрацию новых игроков. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении "Химок" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить аккредитованному посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

"Там ничего такого нет, традиционно у многих возникает такой вопрос, - сказал Терюшков. - В ближайшее время все решим, вопросов никаких нет. Думаю, что в течение ближайших двух недель закроем эту текущую тему".

"Химки" после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.