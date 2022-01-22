Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

ТАСС, 22 января. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Доль преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 14,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (отставание - 31,3 секунды; 3 промаха), третьим - его соотечественник Стурла Легрейд (+1.28,8; 3).

Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, финишировавший десятым (+1.58,7; 4). Эдуард Латыпов, проводивший первую гонку после выздоровления от ковида, стал 25-м (+4.12,9; 8). Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не принимали участие в гонке.

В общем зачете Кубка мира лидирует француз Кентен Фийон-Майе, набравший 636 очков. Вторым идет его соотечественник Эмильен Жаклен (501), пропустивший гонку по состоянию здоровья, третьим - Тарьей Бё из Норвегии (486). Логинов занимает восьмое место (413), Латыпов - 13-е (348), Халили - 23-е (222), Серохвостов - 30-е (199), Бабиков - 33-е (160), Александр Поварницын - 36-е (114), Максим Цветков - 43-е (81).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.