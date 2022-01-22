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Летние олимпийские виды спорта

Агент Шубенкова прокомментировал отсутствие легкоатлета в списке нейтральных атлетов

По мнению Павла Воронкова, спортсмен позже остальных подал заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Отсутствие чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова в списке получивших нейтральный статус спортсменов объясняется поздней подачей заявки и пропуском зимнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал агент спортсмена Павел Воронков.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году. В списке отсутствует Шубенков, получивший на Олимпиаде в Токио травму ноги.

"Отсутствие Шубенкова в списке обладателей нейтрального статуса ни о чем не говорит, - сказал Воронков. - Человек позже других отправил заявку, да и зимний сезон он традиционно пропускает. Поэтому международная федерация и не очень торопится рассматривать его заявку".

Шубенков, завоевавший на ЧМ-2019 серебряную награду, не выступает зимой с 2015 года.

22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

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