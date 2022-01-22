Легкоатлетка Ласицкене в зимнем сезоне планирует выступить на шести международных стартах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в зимнем сезоне планирует принять участие в шести международных стартах. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

22 января Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году. В их числе - Ласицкене.

"Как я говорила ранее, Мария начнет международный сезон 28 января на турнире в немецком Карлсруэ, - сказала Назарова. - 2 февраля она выступит в итальянском Удине. Ведутся переговоры об участии в турнирах, которые пройдут во французском Мондевилле (9 февраля) и словацком городе Банска-Бистрица (15 февраля). Также запланирован старт в Мадриде 2 марта. Больше никаких турниров до чемпионата мира в Белграде не ожидается".

Чемпионат мира в помещении пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.