Олимпийский призер легкоатлетка Сидорова откроет международный сезон 17 февраля во Франции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова планирует открыть международный сезон 17 февраля на турнире во французском Льевене. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Павел Воронков.

В субботу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году. В их числе - Сидорова и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк.

"Подтверждено участие Анжелики в двух турнирах во Франции, - сказал Воронков. - 17 февраля она планирует стартовать в Льевене, 19 февраля - в Клермоне. До середины февраля больше нет нормальных турниров для прыгуний с шестом. Илья Иванюк откроет международный сезон 2 февраля в Удине, а дальше посмотрим".

Турниры в Льевене и Клермоне входят в зимний тур World Athletics. Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет с 18 по 20 марта в Белграде.