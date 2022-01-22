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Кубок африканских наций

В сборной Коморских островов по футболу выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

В понедельник команда должна сыграть против сборной Камеруна в 1/8 финала Кубка африканских наций
Главный тренер сборной Коморских островов по футболу Амир Абду AP Photo/Themba Hadebe
Описание
Главный тренер сборной Коморских островов по футболу Амир Абду
© AP Photo/Themba Hadebe

ТАСС, 22 января. Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Коморских островов, которая выступает на Кубке африканских наций по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что в числе заболевших главный тренер национальной команды Амир Абду и два вратаря - Мойад Уссени и Али Аамада.

Сборная Коморских островов заняла третье место в турнирной таблице группы C и вышла в плей-офф Кубка африканских наций, отобравшись по рейтингу команд, занявших третье место. 24 января команда Коморских островов должна встретиться с камерунцами в 1/8 финала турнира.

Турнир проходит в Камеруне и завершится 6 февраля.

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