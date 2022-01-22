Футболист Жиго присоединился к "Спартаку" на сборе в ОАЭ

ТАСС, 22 января. Защитник футбольного клуба "Спартак" Самюэль Жиго присоединился к команде на сборе, который проходит в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Спартак" находится на сборе с 17 января. Французский игрок обороны московской команды пропустил начало первого этапа подготовки ко второй части сезона из-за простуды. Первый сбор красно-белых завершится 29 января, второй пройдет в ОАЭ с 1 по 12 февраля.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА. Встреча двух московских клубов состоится 26 февраля.