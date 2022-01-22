Японская фигуристка Михара победила на Турнире четырех континентов

Фигуристы Грин и Парсонс выиграли Турнир четырех континентов в танцах на льду

Результат японки по сумме короткой и произвольной программ составил 218,03 балла (72,62+145,41). Второе место заняла представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (213,52; 69,97+143,55), третье - ее соотечественница Ким Е Лим (209,91; 68,93+140,98).

Михаре 22 года, она является победительницей Турнира четырех континентов 2017 года и зимней Универсиады в Красноярске 2019 года.

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. В нем принимают участие фигуристы из Америки, Африки, Азии и Австралии. Последний турнир прошел в 2020 году в Сеуле. В 2021 году его должен был принять австралийский Сидней, но соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса. Турнир четырех континентов завершится 23 января.