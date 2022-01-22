Реконструкцию стадиона "Торпедо" имени Стрельцова завершат к 2024 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова планируется завершить к 100-летию футбольного клуба "Торпедо", который основали 17 августа 1924 года. Об этом сообщил в субботу на своей официальной странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"К 100-летию футбольного клуба "Торпедо" планируем завершить реконструкцию легендарного стадиона им. Эдуарда Стрельцова. Новая арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА. Над трибунами, рассчитанными на 15 тыс. мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой "Лестнице славы" разместят музей истории клуба", - написал Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что активно развивается территория Даниловского района вокруг стадиона.

"В прошлом году открыли новый ФОК с залами для занятий разными видами спорта и футбольным манежем. На улице Восточной построим школу на 1 тыс. учеников, на Ленинской Слободе появится новая поликлиника. Начали строительство нового участка Симоновской набережной - он пройдет от Крутицкой набережной до Ленинской Слободы, соединит спортивный кластер и жилые кварталы с ТТК", - заключил Собянин.

Стадион построили в 1959 году, официальное открытие состоялось 7 сентября 1960 года. Изначально стадион использовался в качестве тренировочной базы для одного из самых старейших и титулованных футбольных клубов страны - московского "Торпедо", первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года. До 1976 года центральная арена имела всего одну трибуну, после реконструкции, проведенной незадолго до московской Олимпиады, стадион стал вмещать 16 тыс. зрителей. Перед проведением в Москве в 1998 году I Всемирных Юношеских игр стадион отремонтировали, на трибунах появились пластиковые кресла, вместимость стадиона при этом уменьшилась до 13 450 человек.

После реконструкции арены, являвшейся домашней для "Торпедо", ее вместимость увеличится до 15 076 мест, на территории стадиона появится 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций для проведения матчей самого высокого уровня. Реконструкцией занимается титульный спонсор клуба "Торпедо" - группа компаний "Инград".