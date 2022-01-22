Российские биатлонистки с тремя штрафными кругами стали вторыми в эстафете на Кубке мира

Победительницами стали норвежки, показавшие на дистанции 4х6 км результат 1 час 12 минут 54,1 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 10 дополнительных патронов. Отставание российской команды составило 24,6 секунды при трех штрафных кругах и 12 дополнительных патронах. Третье место заняли француженки (+32,6; 0+13). Россиянки лидировали перед вторым огневым рубежом третьего этапа, однако Казакевич пришлось бежать три штрафных круга, из-за чего сборная России, имевшая преимущество 40 секунд, опустилась на пятое место.

ТАСС, 22 января. Российские биатлонистки Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Нигматуллина выдала шикарную стойку, а потом разделалась с француженкой на последнем круге Серебро в заключительной женской эстафете перед Олимпиадой – отличный результат Повтор классной для наших девушек гонки смотри завтра в 10:20 на Матч ТВ pic.twitter.com/4ad83C0x7a

Лидером после седьмого огневого рубежа была чешка Луция Харватова, но спортсменка потеряла равновесие на спуске и упала, из-за чего отстала от норвежки Ингрид Тандревольд. По итогам гонки сборная Чехии показала шестой результат (+59,8; 0+8).

В зачете эстафет женская сборная России поднялась на второе место, имея в активе 190 очков. Лидирует команда Франции (216), тройку лидеров замыкают шведки (189). В Кубке наций россиянки занимают четвертое место (4 602), впереди представительницы Франции (5 029), Швеции (4 802) и Норвегии (4 745).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.