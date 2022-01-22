Товарищеский матч между "Зенитом" и болгарским "Ботевом" завершился потасовкой

ТАСС, 22 января. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с болгарским "Ботевом" со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дубае.

Забитыми мячами в составе болгарского клуба отметились Тодор Неделев (6-я минута, пенальти) и Маркиньос (83, пенальти), за "Зенит" отличились Артем Дзюба (31) и Магомед Оздоев (53). В конце матча между игроками двух команд началась потасовка, после чего главный арбитр встречи досрочно завершил игру и увел команды с поля.

"Зенит" провел свой второй матч на сборе в Дубае. Первый завершился победой петербуржцев над командой из ОАЭ "Эмирейтс" со счетом 3:0. В следующем матче "Зенит" сыграет против словацкой "Жилины" 25 января.