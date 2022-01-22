Тихонов раскритиковал Бабикова за слова об отсутствии в сборной дружеского общения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков не должен был публично заявлять о том, что в сборной России по биатлону отсутствует дружеское общение. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

В субботу на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) прошли две гонки. В женской эстафете россиянки заняли второе место, несмотря на три штрафных круга у Ирины Казакевич, в мужском масс-старте Бабиков стал десятым. После гонки в эфире "Матч ТВ" он заявил, что в сборной отсутствует дружеское общение.

"Сможет ли Казакевич теперь выступить в эстафете на Олимпиаде? Сможет, главное, чтобы в коллективе была уверенность. А то Бабиков жалуется, что в коллективе нелады, - сказал Тихонов. - У Бабикова есть такое: как только у него что-то не получается, то он начинает жаловаться. Этого нельзя делать: ты - мужчина, семьянин, наоборот, должен быть боевой настрой. А он начинает сопли распускать, нельзя этого делать, вселять неуверенность, тем более перед Олимпиадой".

"Если есть такая проблема, возьми и исправь положение, попробуй наладить атмосферу в команде вместо того, чтобы публично жаловаться. Вот это было бы лучше", - добавил он.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Бабиков не попал в олимпийский состав, но в Антхольце у него лучшие результаты в команде: в четверг он победил в индивидуальной гонке.