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Футбол в Англии

Матч чемпионата Англии между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" прервали из-за дрона

Встреча была возобновлена через 15 минут
© AP Photo/Ian Walton

ТАСС, 22 января. Матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" был прерван из-за появившегося над стадионом дрона.

Встречу остановили на 35-й минуте при счете 0:0. Футболисты покинули поле и вернулись в раздевалки. До этого матч также прерывали на шесть минут из-за столкновения между игроками "Брентфорда". Позже защитник Рико Генри и полузащитник Матиас Йенсен были заменены в связи с подозрением на сотрясение мозга.

Спустя 15 минут после остановки матча из-за дрона встреча была возобновлена.

"Вулверхэмптон" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 21 матче. "Брентфорд" располагается на 14-й позиции с 24 очками в 23 играх.

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