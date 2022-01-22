Гендиректор футбольного клуба "Зенит" высказался о потасовке в концовке матча с "Ботевом"

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стычка между футболистами петербургского "Зенита" и болгарского "Ботева", произошедшая в концовке товарищеского матча на сборе в ОАЭ, не стоит выеденного яйца. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" и "Ботев" сыграли вничью, встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 2:2. В конце матча между игроками двух команд началась потасовка, после чего главный арбитр встречи дал финальный свисток и увел игроков с поля.

"Пишут ерунду, что судья закончил игру досрочно на 80-й минуте, намекая на мелкую стычку на поле. На самом деле была договоренность сыграть два тайма по 40 минут с самого начала", - заявил Медведев.

"А конфликт выеденного яйца не стоит. Так часто случается в спарринговых матчах, когда кто-то проявляет необоснованную, избыточную и ненужную жесткость", - отметил генеральный директор петербургского клуба.

"Зенит" провел свой второй матч на сборах в Дубае. Первый завершился победой петербуржцев над командой из ОАЭ "Эмирейтс" со счетом 3:0. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют против словацкой "Жилины" 25 января.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков после 18 туров. Отрыв от идущего на втором месте московского "Динамо" составляет два очка. Первый официальный матч в 2022 году "Зенит" проведет 17 февраля дома, когда на "Газпром-Арене" примет испанский "Бетис" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.