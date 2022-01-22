Американские фигуристы Лу и Митрофанов победили на Турнире четырех континентов в парах

ТАСС, 22 января. Американцы Одри Лу и Миша Митрофанов стали победителями Турнира четырех континентов в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Таллине.

Результат победителей по итогам короткой и произвольной программ составил 189,10 балла (68,35+120,75). Второе место заняли их соотечественники Эмили Чан и Спенсер Хоу (180,94; 64,47+116,47), третье - канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо (179,70; 65,42+114,28). Россияне не принимали участия в соревнованиях.

Лу 19 лет, Митрофанову 24 года, пара является бронзовым призером этапа Гран-при в США в сезоне-2020/21, также фигуристы являются чемпионами США по фигурному катанию среди юниоров 2018 года.

Турнир четырех континентов завершится в Таллине 23 января произвольной программой у мужчин.