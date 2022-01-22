Карпов рассказал, что медицинская маска может мешать шахматистам во время игры

МОСКВА, 22 января /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Медицинская маска может действительно мешать гроссмейстерам во время соревнований. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов, комментируя ситуацию с Даниилом Дубовым.

В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири в рамках супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее. Из-за случая заражения коронавирусом в окружении россиянина организаторы турнира попросили Дубова провести партию в маске, однако он отказался это сделать. Дубову было засчитано техническое поражение за неявку.

"Маска может мешать шахматисту, действительно. Но народ в Вейк-ан-Зее обычно гостеприимный и нормальный. Не знаю, что их заставило прибегнуть к такой мере наказания", - сказал Карпов.

Экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого ожидается в субботу вечером.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам семи туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.