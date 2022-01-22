Хомуха: "Зенит" упустил Азмуна, потому что футболист уходит в "Байер" бесплатно

В субботу "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Срок контракта Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

"Без сомнения, уход Азмуна - это потеря, теперь "Зениту" предстоит найти адекватную замену этому футболисту, который демонстрировал очень хороший уровень игры в чемпионате России, - сказал Хомуха. - Насколько денежной является потеря с учетом того, что могли выгодно продать? Чтобы выгодно продать, необходимо согласие самого футболиста на трансфер. Так как Азмун именно рассчитывал, что с ним заранее переподпишут контракт, а не будут доводить дело до того, что он сможет вести переговоры с другими клубами в последние полгода, это упущение самого "Зенита". Конечно, можно говорить, что клуб упустил футболиста, потому что всем было известно, что у Азмуна заканчивается контракт".

"Если бы было сделано предложение, от которого Азмун не смог отказаться, то он бы остался в "Зените", так как предложение не поступило, футболист уходит свободным агентом. Я думаю, что сейчас все силы брошены на то, чтобы найти замену Азмуну. Если еще команду покинет [Артем] Дзюба, то будет большой акцент на то, чтобы найти подходящие кандидатуры для замен", - добавил собеседник агентства.

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" 21 матч в различных турнирах, забив 10 голов и отдав 4 результативные передачи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. "Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.