Лунев не сомневается, что футболист Азмун сможет усилить "Байер"

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Иранский нападающий Сердар Азмун сможет усилить германский футбольный клуб "Байер". Такое мнение ТАСС высказал голкипер команды Андрей Лунев.

В субботу "Байер" объявил о подписании контракта с нападающим санкт-петербургского "Зенита" Азмуном. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Срок контракта Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. Лунев выступал за "Зенит" с 2017 по 2021 год.

"Насколько хорошо, что за "Байер" будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для "Байера", для меня тоже, - сказал Лунев. - Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить "Байер".

"Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в "Байер"? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать", - добавил Лунев.

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" 21 матч в разных турнирах, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. "Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.