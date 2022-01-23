Нганну победил Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

ТАСС, 23 января. Француз Франсис Нганну победил соотечественника Сирила Гана и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир UFC 270 проходил в Анахайме (США, штат Калифорния).

Пятираундовый поединок завершился победой Нганну единогласным решением судей.

Ранее на турнире UFC 270 бразилец Дейвесон Фигередо победил мексиканца Брэндона Морено единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Нганну 35 лет, на его счету 17 побед и три поражения. Француз завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года, нокаутировав во втором раунде американца Стипе Миочича. В поединке против Гана Нганну провел первую защиту титула.

Гану 31 год, это поражение стало первым в карьере француза при 10 победах. На турнире UFC 265 в августе 2021 года он победил Деррика Льюиса техническим нокаутом и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.