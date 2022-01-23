{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января

Спортсмены прилетят в Пекин в этот же день
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты планируют выйти на первую тренировку на олимпийской трассе в день прибытия в Пекин - 27 января. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Сборная России по биатлону вылетит из Москвы в столицу Китая вечером 26 января.

"Первая тренировка сборной по прилете в Пекин запланирована на 27 января", - сказал Каминский.

В состав мужской олимпийской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Биатлонисты Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова будут запасными, они останутся в России.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Обладатели первых олимпийских наград в биатлоне определятся 5 февраля по итогам смешанной эстафеты.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
ММА
Видеоблогер Пол выразил желание провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
Американец провел пять поединков в профессиональном боксе, победив во всех
Читать полностью