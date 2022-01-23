Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты планируют выйти на первую тренировку на олимпийской трассе в день прибытия в Пекин - 27 января. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Сборная России по биатлону вылетит из Москвы в столицу Китая вечером 26 января.

"Первая тренировка сборной по прилете в Пекин запланирована на 27 января", - сказал Каминский.

В состав мужской олимпийской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Биатлонисты Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова будут запасными, они останутся в России.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Обладатели первых олимпийских наград в биатлоне определятся 5 февраля по итогам смешанной эстафеты.